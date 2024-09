Carenza idrica a Taurianova centro nella parte alta, domani 23 settembre le scuole interessate dalla carenza idrica resteranno chiuse, da quello che si legge nel sito del Comune “Il problema persisterà sino alla riparazione del guasto da parte di enel e-distribuzione”, sembra che domani in giornata dovrebbe essere risolto, ma è solo un’ipotesi che domani sarà aggiornata.

Si legge nell’oggetto dell’Ordinanza n. 105 diramata in data odierna

“LA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI TAURIANOVA CENTRO AFFERENTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ALESSIO- N. CONTESTABILE- MONTELEONE- PASCOLI” E I.I.S. “GEMELLI CARERI SEZ. TAURIANOVA” IL GIORNO 23.09.2024 PER SOSPENSIONE SERVIZIO IDRICO”.

Di seguito si può scaricare l’Ordinanza sindacale della chiusura delle scuole

Ordinanza chiusura scuole 23 settembre 2024