Lavorava in Calabria, ma stava per essere trasferito nella sua città, Palermo, il carabiniere Daniele Breganze, morto ieri (29 aprile) a soli 23 anni, nello scontro tra la sua auto e un tir lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto tra Brolo e Rocca di Capri Leone, in direzione del capoluogo.

Breganze prestava servizio alla compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Secondo le prime informazioni raccolte, era in ferma quadriennale, essendo entrato nell’Arma nel 2022, ed a quanto pare sarebbe stato già destinato al trasferimento presso il battaglione Sicilia a Palermo. Nella sua vettura diversi bagagli ed effetti personali che il giovane militare dell’Arma stava trasportando nella sua città natale.

Dolore tra i colleghi, che hanno saputo dell’incidente mentre si trovavano al lavoro. Oggi si respira un’aria di mestizia e nessuno ha voglia di parlare in caserma.