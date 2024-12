Associazione Il Samaritano odv – Polistena

Parrocchia Santa Marina Vergine – Duomo di Polistena

Nota Stampa

CAPODANNO ALL’INSEGNA DELLA PACE

MARCIA DELLA PACE 1° GENNAIO 2025 – POLISTENA (RC)

Come ogni anno, anche quest’anno, il primo giorno dell’anno, da Polistena viene rinnovata la forte sollecitazione a mettere al centro del dibattito pubblico il ripudio della guerra e la costruzione della Pace. Ancora un a volta, infatti, per la trentasettesima volta, con la passione di un rinnovato impegno, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del primo giorno dell’anno, l’Associazione” Il Samaritano” e la Parrocchia del Duomo cittadino guidate entrambi da don Pino Demasi e che operano da tantissimo tempo a favore di una cultura della Pace, della non violenza, della legalità e della lotta alle mafiae, organizzano la tradizionale MARCIA DELLA PACE DI CAPODANNO.

Quest’anno, la Marcia si tiene in un momento particolarmente difficile per la comunità internazionale. Dai bombardamenti su Gaza e Yemen alle tensioni in Ucraina, fino alla crescente crisi dei diritti umani in molte parti del mondo, i conflitti e le disuguaglianze continuano a mettere a dura prova la coscienza collettiva.

“In questa stagione segnata da guerre insensate – ha affermato don Pino Demasi – vogliamo sintonizzarci con lo stile giubilare invocato da Papa Francesco: per costruire la pace occorre generare perdono e saper rimettere i debiti. Senza giustizia sociale non c’è pace. Senza riconoscimento dell’altro non c’è futuro. Marceremo allora ancora una volta per ricordare a tutti la necessità di educare a una cultura della pace, fatta di incontro, di amicizia sociale e di relazioni rinnovate. Il Giubileo ci converta per trasformare l’arma del credito in debito di riconciliazione e di giustizia sociale e ambientale. Solo la cultura della nonviolenza e del disarmo è in grado di rinnovare i popoli tra loro, ma anche le religioni, le Chiese, l’economia e la politica. Da Polistena parte ancora una volta un’invocazione di preghiera perché la pace si faccia strada nel mondo e negli ambienti di vita a partire dal nostro ambiente, dove c’è oggi più che mai necessità di una rinnovata attenzione al bene comune, secondo uno spirito fraterno e di amore aperto all’umano, al territorio e una collaborazione sempre più reciproca e fattiva”

La Marcia oltre l’ Associazione “Il Samaritano” e la Parrocchia Santa Marina Vergine, Duomo della Città, vede tra gli organizzatori la Diocesi di Oppido – Palmi, il Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, il Centro di aggregazione giovanile Luigi Marafioti, la SELES, il coordinamento territoriale di Libera ed i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Universale della Parrocchia.

Hanno già dato l’adesione l’Amministrazione Comunale di Polistena e le amministrazioni comunali del comprensorio, le comunità parrocchiali, le Istituzioni e tutto il mondo dell’Associazionismo e del volontariato cittadino.

Il programma prevede alle 18.15 la Concelebrazione Eucaristica nel Duomo della città per invocare il dono della Pace. A presiedere l ’Eucarestia sarà il Vescovo della Diocesi, Mons. Giuseppe Alberti. Subito dopo, la Marcia per le vie principali della città. La conclusione in Piazza della Repubblica con alcune testimonianze.