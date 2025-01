Nonostante si siano riversate oltre diecimila persone nel cuore della città metropolitana di Reggio Calabria per il tradizionale concerto di Capodanno targato RAI, “L’Anno che Verrà”, celebrando l’arrivo del 2025 con entusiasmo e partecipazione, è risultato efficiente ed efficace l’attività di supporto messa in campo dalle componenti unite della Croce Rossa Italiana (CRI). Le Infermiere Volontarie, i Civili e i Militari Volontari del Centro di Mobilitazione Calabria (CdM Calabria) hanno garantito la sicurezza e il pronto intervento sanitario durante tutta la manifestazione, dimostrando ancora una volta la professionalità e una profonda dedizione al servizio della comunità. Un ulteriore contributo importante è stato fornito da una squadra di personale del Centro di Mobilitazione Puglia, guidata dal Vice Comandante regionale pugliese, tenente colonnello com. CRI Domenico Traversa, che ha affiancato con competenza i colleghi calabresi, offrendo un prezioso supporto operativo. A margine dell’evento, il Comandante del CdM Calabria, Cap. Com. CRI Silvestro Passarelli, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto. Durante il briefing finale con i militari, Passarelli ha voluto elogiare, personalmente, l’impegno profuso da tutti, sottolineando la qualità del lavoro svolto sia nella fase di preparazione che nelle operazioni successive all’evento. Eccellente il supporto fornito dal V.Comandante CdM Calabria, tenente Mario Arestia. Dunque, grazie alla sinergia tra le varie componenti della Croce Rossa Italiana, l’evento si è svolto senza criticità, confermando l’importanza di un’organizzazione coordinata e ben strutturata. Un ulteriore esempio di come la CRI, con il suo impegno instancabile, rappresenti un punto di riferimento essenziale per la comunità