Capaci. Incendio in un appartamento, ispettore di polizia spegne le fiamme

Ieri sera, poco dopo la mezzanotte a Capaci, in un condominio di via Libertà, ha preso fuoco il balcone di un appartamento al primo piano. Non si è capito da dove è partito, se da una presa di corrente o dal lancio di qualche petardo.

Alcune persone sono scese in strada a controllare l’entità dell’incendio. È stata allertata la proprietaria di casa, e prontamente Giuseppe Giammona, ispettore di polizia, presso la Questura di Vibo Valentia, si è coraggiosamente arrampicato per i balconi (il piano terra è un piano rialzato) ed è riuscito a spegnere il fuoco con dei tappeti che ha trovato stesi sul balcone. Aiutato dal fratello Roberto Giammona, volontario dei vigili del fuoco di Gardolo (TN) che manteneva la zona in sicurezza.

L’ispettore è rimasto lì, in attesa dei vigili del fuoco e della proprietaria che rincasasse per farlo scendere. Grazie al suo coraggio si è evitato il peggio. Elogiato il coraggio e prontezza dai colleghi carabinieri, dai vigili del fuoco e da tutto il vicinato con applausi.

Il proprietario dell’appartamento ha ringraziato l’agente di polizia per il suo coraggio. «Io e la mia famiglia ringraziamo personalmente i due fratelli – dice il proprietario – per quello che hanno fatto ieri notte. Hanno dimostrato grande sacrificio, dedizione al lavoro e un immenso spirito di iniziativa e volontà di aiutare il prossimo. Due grandissime persone, un esempio».

Giuseppe PULEJO

Segretario Provinciale Generale U.I.L Polizia Reggio Calabria