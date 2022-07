La cantante Manoela Fortuna, celebre in Brasile per aver partecipato a un noto talent show, è stata protagonista di un evento incredibile, a detta degli amici che l’hanno soccorsa dopo un malore durante le vacanze estive in Calabria. Ne dà notizia Tgcom24, dal quale è tratta la foto sopra.

La donna afflitta da fortissimi dolori addominali è stata accompagnata all’ospedale di Vibo Valentia, solo allora ha scoperto di essere incinta e ha partorito una bambina.

Gli amici l’hanno accompagnata all’Ospedale di Vibo Valentia, dove è arrivata la diagnosi, non si trattava di coliche renali, come pensavano gli amici, ma contrazioni. Il parto è avvenuto poco dopo, il primo luglio. E ai medici la cantante ha riferito di non sapere di essere in gravidanza, affermando di aver avuto regolarmente il ciclo mestruale. La bimba sta bene, pesa 2,450 kg e si chiama Esperanza, anche se inizialmente la madre pensava di chiamarla Antonella Rita, come le ostetriche che l’avevano aiutata durante l’inaspettato parto.