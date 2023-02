RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Carissimi concittadini,

come sempre questa maggioranza, ormai solo consiliare, è menefreghista dei bisogni della collettività e non si preoccupa della grave crisi economica del periodo storico che stiamo vivendo.

In tempi di guerra l’augurio è che presto possa arrivare la pace ed ogni tentativo va perseguito.

Invece questa maggioranza persegue il cittanovese negandogli la possibilità di versare solo il realmente dovuto come tasse senza pagare gli interessi e le sanzioni!

Concittadini, questa possibilità il Governo attuale l’ha chiamata “Pace fiscale” e loro, coloro che amministrano Cittanova, hanno approvato una delibera di NON ADESIONE.

Come mai?

Perché un’amministrazione dovrebbe negare la possibilità ai propri cittadini di accedere in maniera automatica ad un BENEFICIO FISCALE?

Meno male che il Governo permette, contro il volere di alcune amministrazioni come la nostra, ai cittadini aventi diritto di poter in ogni caso beneficiare del taglio degli interessi e delle sanzioni tramite la c.d. “Rottamazione quater” facendone richiesta all’Agenzia Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022.

PERCHE’ HANNO RESO PIU’ ONEROSO PER IL CITTADINO POTER BENEFICIARE DI TALE AGEVOLAZIONE?

Volevano forse “gestire” loro? Sussurrando, magari, solo ai “propri compagni” che c’è la possibilità di ottenere gli stessi benefici facendone richiesta?

Dicono no a provvedimenti buoni perché più che di “sinistra” sembrano “sinistri” …

Bravi solo a fare la politica del “sazio che non conosce il digiuno”, DIMENTICANO che la “Pace fiscale” interessa quei cittadini che non hanno avuto la possibilità economica di pagare per tempo quanto dovuto!

Non ci aspettiamo risposte dall’amministrazione, anche perché sarebbero sempre le stesse polemiche sterili e puerili, rivolte a creare confusione utile solo a nascondere la loro inadeguatezza!

Invece, informiamo TUTTI I CITTADINI che, qualora non hanno potuto far fronte all’obbligo tributario comunale e non solo, POSSONO fare richiesta di adesione alla DEFINIZIONE AGEVOLATA c.d. “Rottamazione-quater” e regolarizzare la propria posizione tributaria senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), facendone richiesta all’Agenzia Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.