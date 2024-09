Con Ordinanza del 6.9.2024 è stata prorogata l’assegnazione di un alloggio popolare giustificata dalla urgenza, stessa impellenza già palesata nella precedente ordinanza di assegnazione risalente al mese di giugno 2023.

A distanza di un anno dalla prima Ordinanza Sindacale non è stata completata alcuna procedura di ordinaria assegnazione dei suddetti alloggi.

Non ci sembra dissacrante ritenere che l’orpello della urgenza rappresenti piuttosto un cliché politico utile a procrastinare l’avvio di una procedura ordinaria per una definitiva assegnazione che avrebbe certamente garantito maggiore trasparenza.