Antonino Caminiti, consulente assicurativo della provincia di Reggio Calabria, a soli 25 anni ha messo insieme un team di giovani, ed esperti professionisti, con la voglia di mettersi in gioco e lanciare qualcosa di innovativo per il territorio.

Questa nuova realtà si muoverà nel campo assicurativo e della consulenza, ma in cantiere c’è molto di più.

Di seguito le dichiarazioni del giovane fondatore:” Caminiti Consulting Group é una nuova società di consulenza assicurativa rivolta a imprenditori, aziende e liberi professionisti. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti tecnologia, innovazione e conoscenza del mercato, per disegnare un nuovo modello di business assicurativo. L’obiettivo è garantire alla nostra utenza un nuovo servizio che si svilupperà su vari ambiti operativi, come: Ricerca e Sviluppo, innovazione e tecnologia, Asset e Risk management e Internet Of things.

Prima di tutto, fisseremo una consulenza con un apposito membro del nostro team che si occuperà di effettuare la valutazione del rischio aziendale, per dare la possibilità al cliente di avere una panoramica completa.

In seguito, elaboreremo la proposta contrattuale, formandola appositamente per le esigenze e le particolarità di ogni singola azienda, mettendo a disposizione degli imprenditori un nostro consulente esperto che li seguirà e li assisterà durante l’intero rapporto.

L’idea è quella di portare questo business ad un livello successivo, dove le novità che il progresso tecnologico ci offre possono essere messe a disposizione dei nostri clienti, anche con modalità inedite. Infatti con il mio team stiamo già valutando di sbarcare su nuove piattaforme, come il Metaverso, ma per questioni di strategia non posso dire altro.”

Il gruppo di giovani professionisti ha le idee ben chiare su quello che vogliono mettere in campo. L’attività, infatti, non inizia oggi, ma, già da Maggio 2022 sono stati stipulati i primi contratti, i quali hanno riscontrato feedback positivi da parte degli interessati