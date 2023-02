Dopo il ricorso alla procedura che certifica lo stato di pre-dissesto ricorrendo alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per € 3.100.522,73.

Dopo l’aumento delle tariffe dei tributi comunali. Dopo la valanga di cartelle esattoriali che vengono notificate ogni giorno ai cittadini.

Dopo tutto questo ed altro ancora (purtroppo), l’Amm.ne Fuda ha portato nel Consiglio comunale del 13 febbraio 2023 un piano di rateizzazione nei confronti della Regione Calabria, per il conferimento dei rifiuti anni 2016-2017, pari a circa 200 mila euro, che indebiterà le future amministrazioni fino al 2029 (€40.875,72 entro il 31/03/2023 e 14 rate semestrali a decorrere dal 30/06/2023 di €12.670,48).

Anche in questo caso abbiamo considerato un nostro dovere civico votare contro questo ennesimo piano di indebitamento che, lo diciamo da 5 anni, concorrerà a portare al dissesto il nostro Comune.

Il Gruppo Consiliare

Cambiamo Gioiosa