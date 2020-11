“Con la proroga del decreto Calabria il Governo vorrebbe farsi beffa dei calabresi credendo, di fatto, nell’incapacità di una Regione che invece si è distinta per la gestione dell’emergenza nonostante i limiti posti dalla presenza del commissario”. Così la senatrice di Forza Italia, Fulvia Caligiuri. “Inoltre – prosegue Caligiuri – i risultati economici di quello che doveva essere un risanamento hanno mostrato l’inadeguatezza del decreto Calabria tanto voluto dai 5stelle. La proroga non servirà certo a ridurre i costi bensì comporterà un ulteriore peggioramento del servizio. Alla luce, inoltre, della crisi sanitaria che stiamo attraversando, mai come ora c’è necessità di un sistema centralizzato regionale per la gestione del comparto sanitario”. “La Calabria – conclude la parlamentare di Forza Italia – merita di poter gestire in autonomia la propria sanità, il Governo deve farsene una ragione.”