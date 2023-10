Il turno infrasettimanale sarà ancora una volta oltremodo impegnativo per il Cittanova che affronterà, domani 1 novembre, il Digiesse Praia Tortora al “Morreale – Proto”.

Gli ospiti, galvanizzati dal successo colto nello scontro con il Sambiase, hanno anche superato in classifica la squadra giallorossa.

Un incontro quindi per il quale non è semplice esprimere un pronostico, anche in considerazione del recente ruolino di marcia degli uomini di Mister Nocera, che sono reduci da cinque pareggi consecutivi.

Si tratta perciò dell’occasione giusta per allontanare i primi segni di malumore che potrebbero serpeggiare nell’ambiente cittanovese per la mancanza del successo pieno che non è ulteriormente rinviabile.

Il tanto atteso ritorno alla vittoria consentirebbe al Cittanova di recuperare qualche posizione e di acquisire fiducia ed autostima.

Si tratta di elementi essenziali per chi, come Mister Nocera, intende condurre una stagione da protagonista.

Il campionato è ancora alle prime battute ma è indispensabile riprendere, da subito, confidenza con i tre punti per non rischiare distacchi che poi sarebbero difficilmente colmabili.

Considerata la giornata festiva i giallorossi di casa saranno certamente accompagnati dal solito appassionato pubblico che non ha mai fatto mancare sostegno e calore.