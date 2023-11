Sarà una trasferta difficile che il Cittanova affronterà con lo spirito giusto, con grande rispetto per la Vigor Lamezia ma con la consapevolezza di poter giocare alla pari, senza timori reverenziali per un avversario di elevato spessore.

Le due vittorie consecutive in campionato, seguite dal superamento del turno in Coppa Italia con la bella vittoria sul campo del forte Soriano, infondono fiducia nell’ambiente e regalano autostima ad una squadra che probabilmente soffriva solo di un blocco mentale causato dai troppi pareggi.

Mister Nocera sta lavorando in emergenza dal punto di vista numerico perché non può contare sul pieno apporto di pedine fondamentali come Tapparello e Gioffrè ma sopperisce con la duttilità tattica di qualche elemento che si sta rivelando prezioso.

L’obiettivo è quello di dare continuità alle prestazioni e soprattutto ai risultati positivi colti nelle ultime due settimane, che hanno confermato il valore di una rosa allestita per svolgere un ruolo da protagonista fino in fondo.

Nocera e il suo team stanno lavorando intensamente nella preparazione della partita, anche per impedire che la squadra possa essere distratta da vicende extracampo, sulle quali la Società saprà far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.

La partita di Lamezia, che potrà dare indicazioni importanti sulle potenzialità delle due squadre, dovrebbe essere una gara aperta a qualunque risultato tra due compagini che conoscono la propria forza e riconoscono il valore degli avversari.