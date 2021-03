La squadra non è soltanto in crisi di risultati ma, da un punto di vista tecnico-tattico, non ha una precisa identità e continua ad evidenziare, sin dall’inizio del torneo, problemi dal punto di vista fisico. Mancanza di gioco, di intesa e di personalità hanno stravolto il club giallorosso, che tanto ha fatto appassionare i tifosi nelle passate stagioni, grazie alla direzione tecnica dei mister Zito e Ferraro.

Nonostante il progetto ambizioso e rilevante -sia a livello calcistico che sociale- voluto dalla società giallorossa, che ringraziamo ancora per gli sforzi economici orientati a migliorare le infrastrutture sportive, alla realizzazione di una moderna foresteria, una struttura fantastica e ben organizzata in ogni dettaglio e a garantire ai tecnici un vasto parco calciatori di grande qualità, continua ad esserci una crisi di risultati e di gioco.

La squa­dra, è del tut­to evi­den­te, dopo un inizio di stagione caratterizzato da qualche risultato positivo, ma carente dal punto di vista del gioco, sta at­tra­ver­san­do ancora un pre­oc­cu­pan­te mo­men­to di cri­si, cer­ti­fi­ca­to dai nu­me­ri, im­pie­to­si e ine­qui­vo­ca­bi­li.

Che una squa­dra pro­fon­da­men­te cam­bia­ta e rin­no­va­ta aves­se bi­so­gno di tem­po per tro­va­re una pro­pria fi­sio­no­mia e una sua iden­ti­tà, è del tutto nor­ma­le, lo è meno, in­ve­ce, che an­co­ra è come se fos­si­mo al­l’i­ni­zio.

Gli alibi sono finiti, è necessario ripartire con grinta e determinazione, onorando la maglia giallorossa che rappresenta la nostra città.

È per questo che invitiamo l’allenatore, il preparatore atletico e il preparatore dei portieri a rassegnare le dimissioni. Non c’è altro da aggiungere.

#forzacittanova