Dopo la cocente sconfitta di domenica scorsa in casa per 4 a 1, oggi nel derby reggino con il San Luca, la squadra del presidente Contestabile sbanda di brutto con un modesto San Luca per 3 reti ad 1. Lo ripetiamo, serve una svolta, prima che sia troppo tardi. Il presidente Contestabile aveva convocato una riunione dei soci per ieri, poi disdetta per impegni di lavoro. Intanto a Cittanova monta la protesta sui social per una inversione di marcia prima del precipizio.