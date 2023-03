minuto dopo per gli ospiti su uno scambio tra Andrea Pasqualino e Simone Galluzzo che però non restituisce il pallone al compagno e si fa ingolosire dalla palla gol che alla fine non riesce a concretizzare. La gara dopo 7 minuti di recupero termina sul risultato di 0-2 a favore della Jonica Siderno che con questa vittoria torna al comando della Classifica scavalcando proprio il San Ferdinando ed ottiene con tre giornate d’anticipo la promozione matematica al campionato di Seconda Categoria. I ragazzi del duo Costa-Raso hanno vendicato la sconfitta dell’andata e ripreso il comando della classifica centrando di fatti già il salto di categoria, risultato ottenuto che ripaga i sacrifici fatti durante tutto l’arco della stagione, con ancora due partite da giocare per cercare di mantenere la prima posizione in classifica e portare a casa la coppa.

Arbitro: A. Mazza di Reggio Calabria.

San Ferdinando: Taccone P., Lancillotto, Raso S., Russotti (C), Surace, Primerano, Caprino, Raso M., Annaccarato, Cimato. A disp: Pantano, Longo, Larosa, Zungri, Cisterna, Genero, Careri, Arcoraci. Allenatore: F. Pachi.

Siderno: Gullaci G., Pasqualino R., Gullaci F., Costa G. (C), Fuda V., Saccà, Pasqualino A., Prochilo, Commisso A., Loccisano. A disp: Fanito, Raso A., Filippone, Galluzzo S., Carabetta, Commisso M., Futia, Archinà, Correale. Allenatori: T. Costa – R. Raso