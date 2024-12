Il licenziamento di mister Tobia, porta alla luce la fragilità della società guidata dal presidente Nino Ballarino. Mister Tobia, senz’altro tra i migliori formatori del calcio giovanile nel Sud, ha messo in luce un modo operante nel settore giovanile che va contro qualsiasi logica del buon insegnamento calcistico.

A Ballarino e compagni per uscire dalla gravissima situazione non gli rimane che ritornare sui propri passi, richiamando mister Tobia alla guida della Primavera della Reggina. La stessa presa di posizione dei calciatori fa onore ai ragazzini della primavera, solidali con il loro mister.