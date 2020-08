DI ANTONIO SPINA

La Reggina parla sempre più francese. Dopo Jérémy Ménez, ecco ufficializzato un altro colpaccio di mercato che porta il nome di Adil Rami. Hanno trovato seguito, come spesso accade da queste parti, le parole proferite qualche giorno fa dal Presidente Luca Gallo in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al patron amaranto, che la società stava fortemente lavorando per chiudere un colpo di livello internazionale. E che colpo!

Adil Rami, 34 anni, è stato vice-campione d’Europa (2016 in terra transalpina) e si è laureato campione del mondo, 2018 in Russia, con la nazionale francese. In carriera ha vinto Ligue 1 e Coppa di Francia con il Lilla nella stagione 2010/2011 ed Europa League – edizione 2015/2016 – con gli spagnoli del Siviglia.

Il forte difensore arriva svincolato dai russi del Sochi e sbarcherà a Reggio Calabria la prossima settimana, dopo essersi sottoposto a Roma alle consuete visite mediche. L’ex Milan, Marsiglia e Valencia, dunque, va a rinforzare enormemente la retroguardia di Toscano, che si avvarrà, pertanto, delle prestazioni e del vigore fisico, oltre che di grande esperienza vista la notevole caratura internazionale dell’ultima new entry.