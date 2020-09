DI ANTONIO SPINA

Dopo le tante parole degli ultimi giorni, ecco arrivare in serata l’ufficialità degli ultimi due acquisti in casa amaranto. Si tratta dei centrocampisti Ricardo Faty e Michael Folorunsho.

Ricardo Faty si trasferisce alla Reggina siglando un contratto sino al 30 giugno 2023. Le sue qualità tecniche e fisiche lo attenzionano ai grandi club, tant’è che la Roma si aggiudica le prestazioni del possente atleta francese, il quale arriva ad esordire in Champions League. Faty, inoltre, vanta la vittoria di una Coppa Italia nella stagione 2006/07, sempre con la maglia dei giallorossi. Importanti esperienze all’Aris Salonicco (Grecia), Ajaccio (Francia), Standard Liegi (Belgio), Bursaspor e MKE Ankaragücü (Turchia), in cui si conferma giocatore roccioso sulla mediana.

Michael Folorunsho giunge in riva allo Stretto con la formula del prestito. Folorunsho cresce nel settore giovanile della Lazio. Gioca stagioni importanti con la casacca della Virtus Francavilla, dove disputa complessivamente 66 partite, realizzando 8 reti (7 delle quali nella sua seconda annata con i biancazzurri) e fornendo 2 assist.

Durante la scorsa sessione di mercato estiva, Michael passa ufficialmente al Napoli. La società partenopea lo girerà in prestito biennale al Bari, con il quale colleziona 15 gettoni.

Sul fronte delle cessioni, scorrono i titoli di coda della storia di Alberto De Francesco alla Reggina. Manca solo l’ufficialità, ma il centrocampista romano, pronto a firmare con l’Avellino, ha già salutato la città di Reggio Calabria, come si evince dal proprio profilo facebook : “una storia tanto bella quanto particolare la nostra. Grazie Reggio, grazie reggini, grazie REGGINA. Con tanto, tantissimo affetto, Alberto ”.