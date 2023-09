Di CLEMENTE CORVO

Dopo l’esordio Più che positivo della nuova LFA Reggio Calabria di domenica scorsa contro il San Luca Nello Stadio di Locri, la squadra del Presidente Virgilio Minniti debutta domenica al Granillo contro la capolista Siracusa.

Infatti , domenica sbarca sullo stretto il Siracusa, una delle compagne più blasonate del campionato di Serie D girone I. Gli Aretusei, sono una delle formazioni tra le più quotate , insieme agli stessi atleti di Reggio Calabria. La Nuova Reggina,

LFA REGGIO CALABRIA si prepara all’esordio casalingo.

Uno scontro inedito, ma purtroppo reale tra la REGGINA retrocessa dalla serie B in Serie D ed il SIRACUSA neo promossa nel campionato di Serie D. L’ultima volta al Granillo fu un esultanza grandissima una festa amaranto, il gol di CANOTTO al novantaquattresimo nella sfida contro l’Ascoli regalò alla squadra di Pippo Inzaghi i meritati play-off.

A distanza di cinque mesi dopo aver disputato gli spareggi Per la serie A la Reggina, NUOVA LFA REGGIO CALABRIA , incredibilmente si trova a disputare il suo esordio nel campionato di Serie D.

Ma nonostante lo scippo, perpetrato organizzato ed ottenuto, la gente di Reggio Calabria e della provincia ancor di più si é accanita alla sua squadra.

Basta tenere in considerazione in pochi giorni dall’apertura degli abbonamenti l’alto numero di sottoscrizioni.

Un segnale di grande rilevanza lo stanno dimostrando tutti i TIFOSI REGGINI sparsi in tutta Italia, che pur di essere vicini alla nuova società stanno sottoscrivendo degli abbonamenti, pur essendo lontani e non potendo essere presenti allo stadio..

La squadra costruita completamente nuova nello spazio di meno di una settimana dal direttore sportivo della Nuova LFA Reggio Calabria, Maurizio Pellegrini, ha dimostrato veramente di stare molto bene in campo equilibrata nei vari reparti con degli under veramente di grande spessore e con degli over di grandissima esperienza e con il grande orgoglio REGGINO.

Insieme certamente daranno tantissime soddisfazioni ai loro straordinari tifosi.

Una grande impressione hanno fatto evidenziare gli Under, che sono un elemento importante in questo campionato, dovendo le squadre giocare nell ‘ arco dell’ intera partita con Ben quattro undicesima di loro.

Tra tutti vogliamo evidenziare le enormi qualità del terzino Eliam Cham, arrivato a titolo definitivo dal Quarto Afrogad, terzino del 2005 , le ultime due stagioni ha indossato la maglia della Cremonese Under 19 .

Viste le risorse molto valide di questa squadra di questo organico, vogliamo evidenziare che certamente in attacco si dovrebbe fare qualcosina in più. In questi campionati occorre l’attaccante che va in doppia cifra.

Un attaccante che riesce a portare a conclusione la gran mole di lavoro che svolge la squadra.

Una nota particolare meritano i tifosi della Reggina, che anche domenica scorsa non hanno fatto mancare il loro nutrito apporto alla loro squadra.

Sono stati veramente torturati in questi mesi estivi, ma nonostante tutto sono stati sempre presenti sia in città sia a Roma al Consiglio di Stato, sempre vicini ai colori della loro città, con passione e CIVILTÀ.

Gli stessi domenica scorsa con uno striscione abbastanza significativo hanno chiesto alla società nell’immediatezza la riconquista del marchio e dell’identità e di conseguenza della grande storia amaranto.

Nella stagione calcistica 2023-2024 Purtroppo a Reggio Calabria grazie allo sterminio causato dagli ex Pseudo – Dirigenti, ci sono tante novità, Anche se purtroppo in negativo. A cominciare dalla categoria, alla denominazione sociale, al marchio, ecc. Una delle poche cose rimaste inalterate é il nome dello stadio Oreste Granillo, quello stadio che ancora una volta domenica prossima, aperto nei due settori CURVA SUD e Tribuna, sarà ancora una volta la Roccaforte dei tifosi REGGINI .

Quei TIFOSI di SERIE A che non potranno mai essere cancellati da nessuno!

In questo frangente ci corre l’obbligo di sensibilizzare tutti: ” basta con le polemiche, Basta con la politica, basta con le divergenze” , il campionato è iniziato bisogna remare tutti insieme sulla stessa rotta e.. l ‘ importante non abbandonare mai la nave se si vuole raggiungere il traguardo finale!