Una partita dominata dalla Segato per i tutti i 90 minuti, un vento fortissimo ha impedito il bel gioco, ma i ragazzi di Cassalia non hanno mollato un minuto nell’aggredire la fortissima Morrone. Con la vittoria con la seconda della classifica, del prestigioso campionato under 17 élite calabrese, la Segato ipoteca la vittoria finale del torneo . Adesso sono 4 i punti di distacco dei ragazzi di Giordano a due giornate dalla fine del campionato. Inutile, dirlo, la solita difesa mostruosa della Segato, ha impedito alla Morrone ed al bomber Carbone di toccare palla. Neutralizzato il capocannoniere del torneo, la differenza, come al solito l’hanno fatta gli esterni della Segato. I reggini, potevano chiudere la partita in più occasioni con Gioiele Rizzo, ma il portiere della Morrone è stato bravissimo nel chiudere gli spazi.

Il Gol per la Segato è di Demetrio Riso con un gran tiro da fuori area.

Riso che sostituiva, Versace, ha fatto una partita straordinaria, ma anche sfortunata , nei minuti finali un brutto infortunio gli ha impedito di festeggiare una vittoria importante, che in ogni caso, porta la sua firma. La Segato si conferma il miglior settore giovanile in Calabria, i ragazzi di Giordano pronti per il lancio nel calcio che conta. Infatti sono tanti le squadre di serie D e settori giovanili primavera di serie B e A a tesserare la “banda terribile” di Angelo Giordano leader in Calabria per l’annata 2005. Con il nuovo regolamento della federazione gioco calcio nella gestione dell’under adesso sono tantissime le compagine che cercano di accaparrarsi( anno 2005) i vari Alampi, Longo, Crea, Mileto, Mazza, Rizzo, Munanda, Pensavalle, Cataldo ecc…