per coronare il cammino fatto fin’ora, sarà sicuramente una gara molto combattuta tra le prime due forze della classe anche se a tre giornate dal termine i giochi sono quasi praticamente fatti per quanto riguarda almeno due promozioni su tre, infatti anche un pareggio basterebbe alla Jonica per ottenere matematicamente la promozione diretta.

Arbitro: B. A. Capogreco di Locri.

Jonica Siderno: Gullaci G., Correale, Gullaci F., Costa G. (C), Fuda V., Saccà, Pasqualino A., Loccisano, Commisso A., Stefano, Prochilo. A disp: Russo, Filippone M., Raso A., Commisso M., Galluzzo S., Fuda A., Archinà, Futia. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

Nuova Antoniminese: Barla, Cataldo, Casagrande (C), Romano, Siciliano, Filastro, Sima, Lungu, Cusato, Filippone C., Laganà. A disp: Buhayou, Multari.