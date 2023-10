Consapevolezza delle difficoltà da affrontare ma anche fiducia nei propri mezzi e nelle capacità del gruppo di rispondere alle sollecitazioni che provengono dagli impegni settimanali.

Con questo spirito il Cittanova sta completando la preparazione in vista dell’ostica trasferta di Brancaleone.

Mister Nocera ha guidato la rifinitura catechizzando la squadra sulla necessità di lavorare con la massima attenzione, restando concentrati per 100 minuti in quanto il Brancaleone vorrà certamente riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo una serie di risultati negativi.

Il Cittanova, d’altro canto, intende riprendere il ritmo delle prime partite considerando che, seppure imbattuto, è reduce da quattro pareggi consecutivi.

In questa direzione la vittoria infrasettimanale in Coppa Italia contro il forte Soriano ha regalato certezze alla squadra e ha consentito di coinvolgere l’intero gruppo nelle rotazioni, con parecchi atleti che hanno avuto modo di mettere minuti nelle gambe.

Questo consentirà a Mister Nocera di avere una più ampia possibilità di scelta, tenendo conto che la regola sull’utilizzo degli under condiziona spesso le decisioni.

In ogni caso la squadra, pur conoscendo bene la forza del Brancaleone, sa di dover puntare al risultato pieno per confermare i pronostici che la indicano tra le favorite al salto di categoria.

La Società e la tifoseria sanno che per raggiungere l’obiettivo è necessario remare nella stessa direzione e stanno facendo di tutto per creare le condizioni ottimali.

Ma adesso, oltre le prestazioni e la volontà, tutti insieme capiscono che è il momento di fare risultato, anche se il campionato è ancora lungo e conta la posizione che si occuperà in primavera.