DI SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – E’ uscito il nuovo mini calendario per la ripartenza del campionato di Eccellenza calabrese con inizio previsto per il prossimo 11 Aprile.

Parteciperanno otto squadre: Vigor Lamezia, Sambiase, Locri, U.S. Palmese 1912, Scalea, Soriano, Sersale e Reggiomediterranea.