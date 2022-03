Calcio e innovazione, 400 studenti al seminario del Dseas di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Calcio, innovazione, formazione e passione. Questi gli elementi che hanno spinto ben 400 studenti universitari a partecipare al seminario dal titolo “Calcio e innovazione: l’evoluzione dell’industria sportiva”, che si è svolto al dipartimenti SEAS dell’Università degli Studi di Palermo. Un concentrato di interventi da parte di numerosi relatori di altissimo profilo nazionale e internazionale. Dal giornalista Gianluca Di Marzio, il quale ha presentato il suo nuovo libro ‘Almanacco 2021-2022 del Grand hotel calciomercato’, passando per i dirigenti Giorgio Perinetti e Renzo Castagnini, gli agenti Tullio Tinti e Andrea D’Amico, fino a giungere al campione del mondo del 2006, Alberto Gilardino, oggi allenatore, ai tecnici Salvatore Aronica e Davide Ballardini e al responsabile del settore femminile del Palermo, Rosario Argento.

Un incontro durato oltre 6 ore che ha toccato tutti i temi del calcio moderno, con i relatori che hanno risposto alle curiosità di tutti gli studenti che avevano voglia di porre i loro quesiti ai singoli protagonisti del tavolo. “Per me tornare a Palermo fa sempre uno strano effetto perché è come tornare indietro nel tempo – ha detto Gianluca di Marzio -. Questa città è stata per la mia famiglia e per mio padre fonte di emozioni”.

“Era dall’ultima stagione col Palermo che non tornavo qui, e quando c’è stata questa possibilità l’ho colta subito – ha ammesso Alberto Gilardino -. Non sono più tornato per varie vicissitudini legate alla distanza, ma mi auguro di farlo più spesso perché torno sempre molto volentieri, a Palermo si sta bene”.

Felice di tornare nel capoluogo siciliano, anche l’ex ds – tra le altre – di Palermo, Napoli, Bari, Roma e Juventus, Giorgio Perinetti: “Bello trasmettere ai giovani appassionati di calcio, anche a livello economico, finanziario e sociale – ha sottolineato Perinetti -. Avere un confronto che li lasci soddisfatti fa piacere, arricchisce anche noi sentire i loro interventi perché ci possono essere utili”.

L’incontro – in ricordo di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente rosanero – ha anche concluso la seconda edizione del Master breve in “New media, finanza e innovazione nel mondo dello sport”, percorso di formazione, promosso da Palermo Innovation Lab con il patrocinio del Palermo FC, e coordinato e ideato da Francesco Stassi, docente di diritto dell’informatica e da Emanuela Perinetti, in collaborazione con il DSEAS.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo di Nissan Comer Sud e Automania, società leader nel settore vendita e noleggio automobili che esporranno le loro vetture all’interno dell’ateneo, Fondazione Sicilia e Falcolio.

(ITALPRESS).