Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa da parte della squadra del Palmi 2018 relativo alla mancata disputa della gara in calendario tra città di Siderno e Sport Palmi 2018, relativa alla quinta giornata del girone di ritorno del campionato di seconda categoria girone E

ORA BASTA…Quello che viene narratto dai puritani di penna non solo non è veritiero ma, addirittura, mistificatorio e calunniatorio.All’andata non abbiamo voluto inasprire gli animi nonostante fossimo stati parti lese. Abbiamo tenuto un profilo basso al fine di pensare solo al calcio.Ma il nostro contegno è stato frainteso.Basti pensare che all’andata l’arbitro ha squalificato ben 5 giocatori del SIDERNO per 7,5 e 2 giornate e nessuno dei nostri!Ed ancora continuano con le bugie e le offese!Siamo stati aggrediti all’arrivo negli spogliatoi, siamo stati minacciati ed offesi da alcuni giocatori della squadra “Città di Siderno”.Subito ciò abbiamo pensato solo al bene dei nostri ragazzi, abbiamo preso le nostre cose e siamo andati via scortati dalle autorità.Stessa sorte è toccata ai nostri spettatori che, una volta arrivati nella tribuna a loro designata, venivano minacciati verbalmente.Siamo andati per una bella giornata di sport con un bus di 50 persone (tra giocatori ed amici/tifosi, anche minorenni) e siamo tornati a casa sconfortati e delusi. Questo è inaccettabile ed intollerabile. Non possiamo permettere che questi episodi si ripetano. Una cosa è certa, questa volta saranno le autorità a verificare i fatti!

Asd Palmi.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!