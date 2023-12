Calcio, domenica la cittanovese gioca a Stilo Monosterace

Impegno, grinta, spirito di gruppo, voglia di vincere per recuperare i tanti punti lasciati per strada sono fondamentali per affrontare tutti gli impegni.

Non ha dubbi Mister Nocera, alla vigilia della difficile trasferta che aspetta il Cittanova sul campo della Stilo Monasterace, sul fatto che i giallorossi, pur consapevoli delle difficoltà, sapranno rispondere con una prestazione di spessore.

L’ultimo incontro dell’anno potrebbe anche servire a infondere fiducia per trascorrere serenamente il periodo della sosta natalizia.

Il Cittanova non perde di vista l’obiettivo iniziale che resta quello di giocare fino alla fine per le posizioni di vertice.

Nonostante l’impegno infrasettimanale i ragazzi di Nocera sosterranno ogni sacrificio possibile per recuperare le forze fisiche e le energie mentali necessarie per raggiungere lo scopo prefissato di tornare a Cittanova con il risultato pieno.

La squadra dovrebbe contare su qualche recupero che possa consentire di ruotare gli uomini che fin qui hanno messo più minuti nelle gambe.

In ogni caso società, staff tecnico, gruppo squadra e tifoseria manifestano piena unità di intenti nello sforzo comune ottenere il massimo da ogni partita, sapendo che dopo la sosta ci sarà un intero girone da disputare.