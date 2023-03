“Insieme, per sostenere la Cittanovese. Fino alla vittoria”. Questo l’appello lanciato dalla società giallorossa in vista della partita di campionato di domani pomeriggio contro la Vibonese. Un match di cartello, suggestivo e molto atteso, che vedrà gli uomini di mister Danilo Fanello impegnati al cospetto di una delle big di questo torneo di Serie D: in palio tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. “Il tecnico, i calciatori, i collaboratori, ciascun componente della dirigenza darà il massimo affinché si compia una nuova impresa sportiva a tinte giallorosse – è stato ribadito – ma, più di ogni altra cosa, in questo ultimo scorcio di stagione serve la spinta del pubblico e il calore dei tantissimi tifosi che amano la Cittanovese. Nei momenti più importanti, il dodicesimo uomo diventa il calore degli spalti”. La sfida tra Cittanovese e Vibonese avrà inizio alle ore 14,30 di domenica 5 marzo. Per l’occasione, la società ha invitato ad assistere alla gara gli studenti degli Istituti Scolastici Comprensivi di Cittanova. Una Comunità allo stadio, per dare ancora più forza al sogno giallorosso.