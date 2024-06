Calcio Cittanovese, si dimette il vertice societario: “La nostra esperienza finisce qui” Allo stesso tempo, lanciamo un appello accorato affinché chi ama il calcio giallorosso si faccia avanti per prendere in mano le redini di questo progetto calcistico, evitando che un patrimonio straordinario per il paese e per l'intero territorio venga disperso