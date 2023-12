Giustizia (in parte) è stata fatta.

La I^ sezione della Corte Federale d’Appello ha accolto i reclami proposti dalla A.S.D. Cittanova Calcio e dal Presidente Guido Contestabile ed ha parzialmente riformato le sanzioni irrogate dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

I lodi arbitrali deliberati dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avevano inflitto 9 mesi di inibizione al Presidente Guido Contestabile e 2 punti di penalizzazione in classifica per il club, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Con la decisione odierna la Corte Federale d’Appello ha modificato, riformando la decisione impugnata dall’A.S.D. Cittanova Calcio, le sanzioni portando a 6 mesi l’inibizione inflitta al Presidente e riducendo ad 1 punto la penalizzazione a carico della Società.

Una decisione che conferma, anche se in parte, la correttezza dei comportamenti messi in atto dalla Società che ritiene di aver agito in completa buona fede e nel rispetto delle regole.

Intanto è stata recepita con grande soddisfazione la decisione degli organi federali che stimola l’intero gruppo societario, lo staff e la tifoseria a proseguire con immutato impegno il percorso sportivo per raggiungere gli obiettivi prefissati e regalare ancora soddisfazioni alla comunità calcistica cittanovese.