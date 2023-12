Calcio, Città di Siderno altra vittoria, 3-0 in casa con il Mammola

Campionato Seconda Categoria girone E s.s. 2023/2024

7^ Giornata

Città di Siderno – Mammola 3-0

Marcatori: 26′ pt A. Carabetta, 36′ pt A. Commisso, 7′ st Fonte.

Arbitro: L. S. Toscano di Reggio Calabria.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 5. Fuda D., 4. Costa G. (C), 23. Riccio, 6. Caruso V., 7. Barranca, 8. Loccisano, 9. Carabetta A., 10. Commisso A., 11. Stefano. A disp: 12. Scruci, 13. Filippone, 14. Raso A. 15. Terrioti, 16. Archinà, 17. Saccà, 18. Fonte, 19. Commisso Anth. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

Mammola: 1. Sansalone, 2. Panetta S., 5. Laucella, 6. Aquino, 7. Agostino D., 8. Galluzzo F., 9. Galluzzo S., 10. Bruzzese N. (C), 11. Ientile, 13. Tedesco, 18. Romeo. A disp: 12. Zangari, 2. Agostino N., 4. Giovinazzo, 15. Bruzzese, 17. Tarantino, 19. Papaluca, 20. Panetta A. All./Gioc. F. Galluzzo.

La squadra guidata dal duo Costa-Raso bissa il risultato di domenica scorsa.

Lo fa hai danni del Mammola con un netto 3-0.

Andando alla cronaca del match:

nel primo tempo hanno più occasioni i padroni di casa, che però trovano la rete del vantaggio solo al 26′ pt con un azione in contropiede di Antonio Commisso, ottimamente finalizzata da Antonio Carabetta che fa 1-0.

Successivamente altre occasioni per trovare il 2-0 con Stefano in area piccola, con Capitan Costa sugli sviluppi di calcio D’angolo in area e con Rocco Pasqualino di testa ma il risultato restava sull’1-0.

Il raddoppio arriva al 36′ pt su una ripartenza dalla destra, Stefano entra in area e serve Antonio Commisso che fa 2-0. Gli ospiti si affacciano in avanti solo su qualche tentativo di calcio piazzato ed un tiro da fuori di Aquino che si conclude in un nulla di fatto. Il primo tempo termina sul risultato di 2-0 per i padroni di casa del Città di Siderno.

Nella ripresa subito un cambio di mister Costa fuori Stefano al suo posto entra Fonte. Mammola pericoloso al 2′ st su calcio piazzato, palla in angolo.

Poco dopo ancora ospiti in avanti, ci prova l’ex di turno Simone Galluzzo che però non trova la porta.

Ma al 7′ st ecco arrivare la rete del 3-0 per i biancoazzuri, la conclusione in area dalla sinistra di Fonte (servito da Antonio Commisso) viene deviata da un avversario ed entra in rete.

Ospiti pericolosi al 13′ st con un tiro da fuori di Tarantino bloccato da Gullaci. Sul finale, dopo lo stop forzato di Simone Galluzzo, che uscirà per infortunio, girandola di cambi da entrambe le parti, nel Siderno dentro Archinà per Rocco Pasqualino, Anthony Commisso per Capitan Costa, Filippone per Loccisano e Raso per Carabetta.

Il risultato non cambia e di conclude con il risultato di 3-0 a favore del Città di Siderno, al momento in testa in classifica in attesa delle gare di domani.

Testa già alla prossima che si disputerà sabato 9 dicembre