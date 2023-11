Calcio, Benestare – Città di Siderno 0-5

Campionato Seconda Categoria girone E s.s. 2023/2024

3^ Giornata

Benestare – Città di Siderno 0-5

Marcatori: 38′ pt e 13′ st A. Carabetta, 45′ pt A. Pasqualino, 20′ e 46′ st A. Commisso.

Arbitro: L. Ameduri di Locri.

Benestare: 1. Decurtis, 2. Callipari, 3. Giampaolo, 4. Pellegrino, 5. Zito (C), 6. Marte, 7. Nirta, 8. Carbone, 9. Garibaldi, 10. Catanzariti, 11. Trimboli. A disp: 12 Iermano, 13. Grillo, 14. Stilo, 15. Puleio, 16. Misiano. Allenatore: B. Scipione.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Archinà, 4. Costa G. (C), 5. Fuda V., 6. Raso A., 7. Pasqualino A., 8. Barranca, 9. Carabetta A., 10. Commisso A , 11. Stefano. A disp: 12. Scruci, 13. Filippone, 16. Fonte, 19. Terrioti, 22. Riccio. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

La ASD Città di Siderno continua la sua marcia, terza vittoria dopo tre giornate e testa della classifica al momento assieme allo Sport Palmi.

La gara di oggi è andata in scena al comunale di Bovalino contro la compagine del Benestare.

La squadra del duo Costa-Raso nonostante le assenze e troppe occasioni sciupate conclude il primo tempo si conclude solo 2-0 grazie alle reti di Antonio Carabetta al 38′ e di Andrea Pasqualino al 45’ servito dall’assist di capitan Costa.

Nella ripresa dopo un inizio un po’ troppo frenetico da parte degli ospiti ecco arrivare altre tre reti, il 3-0 lo realizza Antonio Carabetta al 13′ st (doppietta personale per lui), il quarto e quinto gol rispettivamente al 20′ e 46′ st portano la firma di Antonio Commisso, anche per lui e una doppietta.

Mister Costa, nonostante le assenze, nella seconda frazione, (anche per far rifiatare qualcuno che non era al meglio) fa entrare tutti e 5 i calciatori della panchina.

Ad inizio secondo tempo esce Stefano per Fonte (che inizia bene e crea diverse occasioni) poi escono rispettivamente Rocco Pasqualino, al suo posto entra Riccio; capitan Costa ed entra Filippone, infine entra Terrioti per Carabetta. Uno scorcio di partita nel finale anche per l’estremo difensore Scruci, che entra al posto di Giuseppe Gullaci, oggi chiamato in causa poche volte. Da segnalare solo una palla gol per il Benestare al 10′ st con Trimboli.

La gara si chiude con altri tre punti portati a casa dai biancoazzurri, in attesa delle gare di domani per completare la terza giornata, si ripartirà con testa già a Domenica prossima dove si affronterà il Reggio Gallina.

Vi aspettiamo Domenica 12 Novembre alle 14:30 al Filippo Raciti di Siderno, con tante sorprese allo stadio, per sostenere questi ragazzi…

100% Made In Siderno!