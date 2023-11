L’A.S.D. Gioiese 1918, nella figura del presidente Cesare Raso, comunica che, in seguito ad una riunione nella quale si è discusso dell’attuale situazione che sta attraversando il nostro sodalizio, si è provveduto all’azzeramento di tutte le cariche societarie e dirigenziali all’interno del club.

Una decisione sofferta ma ponderata, con la quale s’intende dare l’ennesimo segnale di amore verso un sodalizio che rappresenta un patrimonio inestimabile per la Città.

L’ASD Gioiese, ringrazia di cuore soci e dirigenti uscenti per il loro impegno, la loro dedizione e l’attaccamento ai colori dimostrato. Allo stesso tempo, si è alla ricerca di nuove forze che possano continuare il percorso intrapreso negli ultimi anni. Le porte sono aperte a tutti coloro i quali hanno a cuore le sorti della Gioiese e si ritengono pronti a dare un nuovo corso ad un sodalizio che vanta 105 anni di militanza nei campionati federali.