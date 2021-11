Il giovanissimo Mattia Sofrà a soli 15 anni esordisce nel campionato di Eccellenza nella partita tra Gallico- Catona e Isola Capo Rizzuto, risultando tra i miglior in campo. Nella stessa squadra del presidente Polito hanno esordito altri 2 ragazzi anno 2005 , Catalano e Tringali. Una politica di inserimento dei giovani rivoluzionaria che può dare risultati importanti per il calcio in generale. Catalano, Sofrà, Tingali cresciuti alla reggina dal mister Gaetano Quarticelli stanno facendo veramente molto bene. Non si capisce per quale ragione al mondo, ragazzi cosi bravi, che stanno imperando nei loro campionati sono stati fatti andare via della Reggina. Massimo Taibi, grande esperto di calcio, certamente cercherà di comprendere le ragioni, insieme alla decisione di non rinnovare il contratto a Quarticelli, considerato tra i maestri del calcio giovanile in Italia.