Sotto la cabina regia del Commissario provinciale UDC Paolo Ferrara in riva allo Stretto stanno arrivando tutti i leader di partito a sostegno della candidata a sindaco di Calanna Maria Pia Guarna. In una rovente giornata pre-estiva arriva l’on.le Flora Sculco già consigliere regionale della Calabria per due legislature consecutive ed oggi, ai vertici del partito UDC in provincia di Crotone.

Flora Sculco: “Sono una donna, una professionista, una mamma. Sostengo Maria Pia Guarna nella sua candidatura a sindaco di Calanna, un piccolo paese all’interno dell’Aspromonte che ha bisogno di tante cure, attenzioni e amore. E chi meglio di lei può dedicare queste attenzioni alla vostra comunità. È candidata con lo slogan < >. È bene precisare che quando parliamo di pari opportunità non ci riferiamo solo ai generi di donne e uomini, ci riferiamo invece alle pari opportunità a cui tutti possono accedere, come le famiglie, i bambini, gli anziani di un’intera comunità che hanno il diritto di vivere in una città con servizi, moderna e accogliente. Ai cittadini di Calanna Maria Pia saprà dare questo, lo farà con professionalità e la determinazione che, come è noto a tutti, è tipica delle donne. Dobbiamo sostenerla per premiare la vostra comunità. Con l’arrivo di Maria Pia Calanna avrà un gran successo; io la sostengo, fatelo anche voi”.