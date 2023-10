Calamazú Srl, società di produzione cinematografica ed audiovisiva neocostituita con sede a Locri, fondata sul desiderio di immaginari sorprendenti e nata dall’idea dei soci

Carmen Bagalà e Vincenzo Giordano, rispettivamente producer e regista, annuncia l’apertura del set

del progetto “La Notte è un Giorno Dispari”, per la regia di Vincenzo Giordano.

Il ciak di inizio sarà dato lunedì 9 ottobre p.v. e le riprese verranno effettuate principalmente a Siderno

Superiore e Siderno Marina – Comune che ha patrocinato l’iniziativa culturale, grazie al Sindaco

Mariateresa Fragomeni e a Davide Lurasco – ed in altri centri della Locride.

La Notte è un Giorno Dispari è un thriller drammatico dalla natura profondamente neorealista, ma

sviluppa le vicende e i personaggi con l’occhio del contemporaneo, cercando soprattutto di sfruttare,

a tutto tondo, il mezzo cinematografico. Non è un riadattamento ma è pregno di poetica Eduardiana

ed estetica della violenza, iperrealista e della nuova Hollywood, un mix di violenza e di umorismo. É

una favola nera che trae la sua essenza in più innesti di genere e stile: l’uso della luce Vermeeriana

si scontra con l’umanità palpabile che era stata di De Sica; la spinta reazionaria della New Hollywood

giunge a un punto d’incontro con lo stato attuale della tecnica; l’estetica thriller nord-europea riesce a

raccontarci un territorio ribaltando completamente l’idea visiva che abbiamo di quel luogo.

Nel Cast della prima produzione originale Calamazú, tra i protagonisti: Sara Penelope Robin, attrice

talentuosa e scrittrice, Davide Rinaldi, regista ed attore che interpreta il ruolo di Vittorio, ma anche

Gianni Rosato, Annalisa Giannotta e i sidernesi Bruno Barbaro e il piccolo Edoardo Maria Malerba.

Le riprese sono state divise in due blocchi: il primo in Campania, nel comune di Angri, mentre il

secondo si svolgerà in Calabria, tra Siderno e Caulonia.

Carmen Bagalà, Amministratrice di Calamazú ha commentato: “la nostra è una storia universale, ma

abbiamo fatto queste scelte, non solo per esigenze di location, ma anche e soprattutto per far parte

di una rinascita collettiva e culturale del territorio, che auspichiamo possa portare ad interessanti

ricadute per tutto l’indotto. Scegliere un determinato luogo per realizzare delle riprese è senza dubbio

una potenzialità di ritorno occupazionale, se si pensa al fatto che tutti i servizi che dovranno essere

forniti e le professionalità che prenderanno parte alla produzione dovranno necessariamente essere

legati alla realtà del territorio nel quale l’attività verrà svolta. E in un momento come questo, in cui le

microeconomie dei centri del Sud stanno ritrovando nuove opportunità di crescita, potrebbero

sicuramente giovare al loro sviluppo ulteriori e nuove attività legate alla filiera del cinema e

dell’audiovisivo.

Raccontare un territorio significa mostrare al pubblico l’aspetto reale del luogo, renderlo epicentro

culturale evidenziando i suoi elementi unici. Il nostro interesse adesso è riuscire a portare in alto le

nostre radici, creare possibilità per le nuove generazioni; volontà che, già prima di noi e anche insieme

a noi, Lele Nucera, con tutto lo staff della scuola Cinematografica della Calabria, sta portando avanti

da anni”.

Vincenzo Giordano ha precisato che “il cortometraggio ruota attorno al tema della Scelta, e dando per

assodato che i personaggi complessi si autodefiniscono tramite le loro decisioni, ne La Notte è un

Giorno Dispari, ognuno di essi ha un Desiderio in forte contrapposizione col proprio Bisogno. Le loro

linee di dialogo sono l’ago della bilancia: quando dicono troppo (o troppo poco) diventano semina di

un raccolto che, prima o poi, si porterà a termine. Perché questa è una storia che tende inevitabilmente

verso la fine: è solo allora che potrà raggiungere il suo equilibrio. Lo spettatore si ritrova in un intero

mondo di personaggi che provano a convincersi dell’esistenza del caso, senza rendersi conto che

sono state proprio le loro scelte pregresse a plasmare una vita in cui nulla potrà mai più apparire per

ciò che è. Una vita in cui anche la speranza è una condanna. Con questi presupposti, ogni sentore di

buona sorte incappa in un vizio di forma che ne annulla l’essenza”.