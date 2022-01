A causa di un incidente autonomo di un veicolo pesante, carreggiata temporaneamente chiusa in direzione Fisciano sull’ A2 “Autostrada del Mediterraneo”, al km 284,100 in località Altilia (Cosenza). Nel sinistro, si registrano due deceduti.

Uscita obbligatoria per tutti i veicoli di lunga percorrenza presso lo svincolo di Falerna con rientro in A2 attraverso la SS18 e SS107 presso lo svincolo di Cosenza nord. Traffico locale consentito fino allo svincolo di Altilia Grimaldi.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.