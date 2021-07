“Il movimento ‘demA’ della Calabria non ha idee da proporre per aiutare i lavoratori calabresi, e non trova di meglio da fare che attaccare in modo violento e sguaiato il nostro candidato alla presidenza della Regione, Roberto Occhiuto.

Forse gli amici del sindaco di Napoli non conoscono la storia parlamentare del nostro capogruppo e di Forza Italia, evidentemente a loro sfugge il lavoro costante che in questi anni abbiamo condotto a favore del nostro territorio, con ultimo grande risultato quello degli emendamenti a favore dei tirocinanti calabresi, approvati solo grazie all’impegno e all’azione politica di Occhiuto.

De Magistris, dopo qualche anno da anonimo europarlamentare eletto al Sud e dopo la disastrosa esperienza come primo cittadino del capoluogo campano, adesso vorrebbe spiegarci come si aiuta la Calabria e come si deve agire per rilanciare la nostra Regione.

Questo atteggiamento aggressivo del movimento ‘demA’ è un evidente segno di nervosismo.

Il centrosinistra ha trovato una candidata, e la lista arancione rischia così di arrivare terza, con De Magistris fuori dal Consiglio regionale e dunque senza stipendio. Ecco le priorità malcelate di questi signori che si spacciano per il nuovo”.

Lo afferma in una nota Sergio Torromino, deputato calabrese di Forza Italia.