Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo è in pole per diventare il nuovo commissario ad acta della Snità in Calabria. Fonti governative confermano alcune indiscrezioni in merito alla nomina del coordinatore del Cts. Miozzo ha dato la sua disponibilità al premier Giuseppe Conte ed al ministro della Salute Roberto Speranza.

In ogni caso la sua nomina dovrà passare per il Consiglio dei Ministri.

Il nome di Miozzo era sul tavolo da giorni insieme all’ex prefetto di Reggio Calabria Luigi Varratta, dopo aver sfumato le nomine dei potenziali papabili Federico D’Andrea e del prefetto Luisa Latella, dopo le dimissioni in serie di Cotticelli e Zuccatelli, costretti a lasciare e il rifiuto dell’ex rettore della “Sapienza” di Roma Eugenio Gaudio per “motivi familiari”.

Sul nome di Miozzo si sono già alzati alcuni dissapori tra i quali il leader della Lega Matteo Salvini, “Il governo si dia una mossa, siamo al quinto nome che ha detto no grazie. Prendessero un bravo medico, professore, scommettiamo sulla Calabria. Miozzo sarebbe una follia”.

Attendiamo la gestazione e la “nascita” semmai ci sarà….

(GiLar)