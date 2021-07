“La sanità in Calabria è un grande problema. Dal governo ci hanno sempre mandato commissari che erano generali dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, mai personalità che avessero competenze in merito alla gestione della sanità”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, intervenendo a “Studio24 Anteprima”, su RaiNews24.

“Questo anche perché c’è ancora un pregiudizio nei confronti della nostra Regione, giudicata ingovernabile. Talmente ingovernabile che servono generali dei Carabinieri più per fare i cani da guardia, magari contro la ‘ndrangheta, che per guidare realmente la sanità. Non si capisce, invece, che il modo migliore per fare un favore alla criminalità organizzata è quello di nominare incapaci alla guida delle aziende sanitarie.

Noi partiremo da qui, diremo al governo nazionale che è giunto il tempo nel quale la sanità deve tornare ad essere gestita dai calabresi: 12 anni di commissariamento non hanno prodotto né il miglioramento delle prestazioni né un miglioramento dei conti.

Chiederemo di mandarci commissari competenti o di restituire la sanità ai calabresi. I cittadini vogliono che la sanità funzioni”.