“Il Superbonus al 110% raggiunge risultati sempre più entusiasmanti, dimostrando tutta la sua efficacia nel rendere più efficienti le abitazioni e stimolare la nostra economia. Anche in Calabria la misura continua a correre: al 31 dicembre si registrano 3.423 asseverazioni per un totale di 611 milioni e 925mila euro di lavori. Una cifra straordinaria che rappresenta un contributo decisivo allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”. Lo afferma la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

“I dati diffusi da Enea – aggiunge – confermano che il Superbonus al 110% cresce in maniera esponenziale. A fine anno in tutta Italia si sono aperti 95mila cantieri per 17 miliardi di lavori, che hanno consentito di generare nuovi posti di lavoro e abbattere le emissioni inquinanti. Come M5S abbiamo fortemente voluto questa misura e abbiamo lavorato per rafforzarla e prorogarla con l’obiettivo di favorire la ripresa e la transizione ecologica. In Calabria sono stati aperti 539 canteri in edifici condominiali con un investimento medio di 555mila euro e 2.884 in abitazioni unifamiliari o funzionalmente indipendenti con un investimento di 107mila euro. Cifre che dimostrano quanto il Superbonus al 110% sia apprezzato nella nostra regione, con lavori che sfiorano i 612 milioni di euro, ma anche quanto sia stato fondamentale il nostro impegno per estendere anche alle abitazioni monofamiliari la proroga. Con il Superbonus – conclude Nesci – stiamo dando un impulso senza precedenti alla crescita economica e alla sostenibilità ambientale dei nostri territori”.