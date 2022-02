“Auguri di buon lavoro al consigliere Marco Miceli che ha ricevuto dal Presidente della Provincia di Vibo Valentia la delega all’Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un impegno particolarmente importante per lo sviluppo del nostro territorio che, grazie al PNRR, potrà intraprendere un percorso di crescita economica e sociale. Stiamo lavorando per garantire il supporto agli enti locali e la Provincia potrà contare sulle risorse tecniche che sono già state messe a disposizione e stanno lavorando al PNRR. Consapevole che il consigliere Miceli affronterà con grande senso di responsabilità questo incarico, rinnovo la volontà del Governo di mettere in campo la massima cooperazione istituzionale per attuare il Piano nell’interesse dei cittadini”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci.

Calabria. Nesci, Solidarietà a sindaco Dasà per barbara aggressione

“Tutta la mia solidarietà al sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio, rimasto ferito a causa di una barbara aggressione all’interno degli uffici comunali ad opera di quattro persone. Un atto di violenza inaudito e intollerabile, che si consuma nei confronti di amministratore locale impegnato a lavorare per il territorio, ancor più grave alla luce dell’ipotesi che sarebbe scaturito dal recente sostegno del sindaco alla stazione dei Carabinieri di Arena. Esprimo il vivo apprezzamento per il lavoro svolto ogni giorno dalle nostre Forze dell’ordine e auspico che i vili aggressori vengano identificati quanto prima. Al sindaco Scaturchio e a tutta la comunità di Dasà va la nostra piena vicinanza”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.