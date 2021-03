«Per procedere alla vaccinazione di massa è inevitabile» la chiusura delle scuole in Calabria. Così il commissario ad acta della sanità calabrese, Guido Longo, parlando con i giornalisti a margine della riunione dell’Unità di crisi anti Covid-19 in programma questa mattina nella sede della Regione, con riferimento alla possibile chiusura delle scuole in Calabria «Mi sembra inevitabile, ma questa – ha specificato Longo – non è una decisione che riguarda me come commissario ad acta ma il presidente Spirlì e la Giunta». (AGI)