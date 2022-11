CALABRIA, INCONTRO SALVINI-OCCHIUTO SULLA SS106

Nuovo incontro tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. È stata l’occasione, al dicastero di Porta Pia, per ulteriori approfondimenti in particolare sulla Ss106: la determinazione del ministero è trovare nuovi strumenti normativi e finanziari per prevedere interventi risolutivi e stanziamenti chiari e spalmati su più anni. Salvini e Occhiuto si sono ripromessi di aggiornarsi nuovamente entro una settimana. Ieri, insieme al Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, era stato affrontato il dossier del Ponte sullo Stretto.