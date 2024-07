«Esprimiamo solidarietà e vicinanza al procuratore generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio, per le gravi minacce di morte che gli sono state rivolte». È quanto, a nome del Pd della Calabria, afferma il senatore Nicola Irto, segretario del partito regionale. «Siamo convinti che il procuratore generale Lucantonio continuerà a lavorare con immutata determinazione. A nessuno – sottolinea il parlamentare – può essere consentito di condizionare l’autonomia della magistratura, degli altri poteri dello Stato e delle amministrazioni e autorità pubbliche più in generale. Non è con la violenza o la minaccia che si risolvono i problemi dei singoli o di gruppi di persone. Dobbiamo sempre condannare atti del genere, perché la legalità e il rispetto delle istituzioni sono sempre fondamentali. Mai – conclude Irto a nome dei dem calabresi – sottovalutare i segnali di prevaricazione e di intimidazione oppure le promesse di mali futuri».