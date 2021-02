“Siamo grati al ministro Garavaglia per l’attenzione rivolta al platano di Curinga. Le sue parole, pubblicate oggi in un’intervista del Corriere della Sera, ci riempiono d’orgoglio perché fanno già capire tutta l’attenzione del neo ministro per il Turismo nella valorizzazione della miriade di tesori naturali presenti nei territori e che, tra questi, il nostro antichissmo albero c’è e con tutte le carte in regola per vincere il premio di albero più bello della Terra. Un segnale importantissimo di discontinuità rispetto al passato, che aveva visto le istituzioni governative trascurare l’opera di promozione delle nostre meraviglie locali con atteggiamento miope, per non dire discriminatoria”.