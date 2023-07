«È inammissibile il colpo di teatro di Roberto Occhiuto, che, rispetto ai gravi problemi della depurazione in Calabria, ha furbamente scaricato le colpe sui Comuni, ancora una volta minando il rapporto con i territori». Il Pd calabrese insorge contro il presidente della Regione Calabria e, si legge in una nota, «assume senza riserve le difese dei sindaci e dei Comuni, specie dopo la stucchevole propaganda che Occhiuto aveva fatto sulla pulizia del mare e sull’immagine della Calabria, anche annunciando d’aver stretto un accordo con la Rai per festeggiare i prossimi capodanni». «Il presidente Occhiuto – incalzano i dem calabresi – ha commesso un grave errore: per fame di consenso virtuale ha gettato discredito sui Comuni, dimenticando che da quasi due anni è presidente della Regione e dunque non può più giocare a scaricabarile ma deve affrontare con serietà e nel rispetto dei vari enti le emergenze regionali, tra cui quella della depurazione». «Il mare – sottolineano i dem della Calabria – è la più grande risorsa che abbiamo, ma ancora si trova in condizioni inaccettabili e penalizzanti, che frenano lo sviluppo economico e sociale dei territori. È paradossale il comportamento di Occhiuto, che ama il ruolo dell’uomo solo al comando e quando non gli conviene accusa gli altri per nascondere le proprie responsabilità politiche». «Occhiuto – conclude il Pd della Calabria – chieda scusa ai sindaci, si rimbocchi le maniche e coordini il grande lavoro che va fatto subito per tutelare e valorizzare i nostri mari».