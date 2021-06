Luigi de Magistris, candidato alla

presidenza della Regione Calabria, aprirebbe le sue liste ad

attivisti del Movimento cinque stelle? “Assolutamente sì”. La

risposta nel corso di un’intervista alla Dire nella quale l’ex Pm

mette l’accento proprio sull’attenzione rilevante che nei suoi

confronti arriva “soprattutto dall’elettorato e dai militanti

cinque stelle che vedono nell’esperienza di laboratorio che

stiamo mettendo in campo un ritorno a quelle che erano le origini

conclamate del movimento, vicino alla gente, onestà, diritti e

ambiente e non più come vediamo il partito negli ultimi tempi

abbracciato al potere: Pd, Lega, Italia Viva e, da ultimo, Forza

Italia con Draghi”.

Ed interesse per la sua corsa elettorale in Calabria de

Magistris lo va riscontrando anche “da militanti, elettori ed

elettrici del Pd che non si riconoscono nel ceto dominante

regionale che ha causato danni in questa regione”. “E a dire la

verità – conclude – anche dal centrodestra arrivano segnali molto

interessanti da parte di coloro che non si vedono rappresentati

in chi negli ultimi tempi ha dato cattiva prova di sè e, non di

rado, ha avuto commistioni forti anche con ambienti criminali”.