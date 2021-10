Da quanto si apprende, la

Commissione Europea avrebbe bloccato i Fondi Europei per due

presunte irregolarità – di gestione e controllo – in

particolare, del Fondo Sociale Europeo”. Lo afferma in una nota

il vicesegretario del Psi Francesca Rosa D’Ambra. “La Regione –

prosegue – avrà sei mesi di tempo per giustificare le

irregolarità contestate dall’UE e, contestualmente, quest’ultima

ha provveduto al blocco delle suddette risorse in attesa di

chiarimenti. È un episodio gravissimo in quanto l’attuale

compagine Regionale, in continuità al lavoro svolto in

precedenza, ne dovrà rispondere politicamente, soprattutto alla

luce di una campagna elettorale basata sulla continuità e il

progresso, sbandierando come l’utilizzo dei Fondi sia la chiave

di volta per risollevare le sorti di questa Regione. Una mancata

ed esaustiva giustificazione sulla gestione di questi fondi

comporterebbe un ulteriore buco alla spesa pubblica che

andrebbe, ulteriormente, ad aggravare la situazione calabrese”.