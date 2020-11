Prosegue l’attività dalla Compagnia Carabinieri di Scalea sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di droga nel territorio dell’alto tirreno cosentino, nonostante l’emergenza sanitaria in atto.

Nella serata di mercoledì 25 novembre 2020, nel comune di Tortora, il Comando Stazione di Praia a Mare ha impiegato un nutrito dispositivo di militari e mezzi, coadiuvati dalle unità cinofile di Vibo Valentia, al fine di eseguire diverse perquisizioni domiciliari all’interno di un complesso abitativo. L’attività ha consentito il sequestro di diversi quantitativi di droga, l’arresto di un 43enne pregiudicato campano in detenzione domiciliare e il deferimento in stato di libertà di due soggetti, di 27 anni e 42 anni, residenti a Tortora.

I fatti risalgono alle ore 19:00 circa quando i militari della Stazione Carabinieri di Paria a Mare, al termine di un’accurata attività investigativa, hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione del 43enne di origine campana, come detto già sottoposto agli arresti domiciliari, dove il cane Hero, giovane cucciolo di pastore tedesco, ha immediatamente segnalato al suo conduttore il vano cucina dell’abitazione. La segnalazione si è dimostrata fondata, infatti i Carabinieri di Praia a Mare hanno rinvenuto un modico quantitativo di cocaina, un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente e denaro contante, in banconote di piccolo taglio, pari a circa 1.200 euro ritenuto provento dell’attività delittuosa. L’arrestato domiciliare, durante le fasi della perquisizione, con mossa fulminea ha tentato di disfarsi di un involucro di stupefacente, gettandolo nel water del bagno. Suo malgrado però, i militari impiegati hanno notato scrutato le movenze del predetto recuperando tempestivamente il manufatto, un involucro contenente 10 grammi di cocaina, prima che lo stesso finisse nelle tubature fognarie.

Il dispositivo si è poi spostato al piano superiore del condominio, abitato da due giovani uno di origine campana e l’altro di origine lucana ma dimoranti a Tortora, dove il cane Hero ha immediatamente segnalato al suo conduttore il soggetto che ha aperto la porta. Effettivamente, nella tasca dei pantaloni, sono state rinvenute due dosi di cocaina. Anche in questa circostanza, determinanti sono state l’attività informativa dei Carabinieri di Praia a Mare ed il fiuto del cane Hero che, una volta entrato all’interno dell’abitazione, ha segnalato diversi punti della casa, luoghi in cui i militari hanno poi rinvenuto altro stupefacente. In particolare, sono stati sequestrati 8 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e sostanza da taglio del tipo mannite.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 43enne campano è stato dichiarato in stato di arresto, mentre i restanti due giovani sono stati deferiti in stato di libertà. Nel corso dell’udienza presso il Tribunale di Paola, svoltasi oggi 27 novembre 2020, l’arresto è stato convalidato con contestuale irrogazione di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.